В Церкви рассказали, почему важно совершенствоваться и в науке, и в духовной жизни

Человеку необходимо стремится к синтезу духовного и материального, именно в соединении разума и Божественной благодати познается Господь и исчезают противоречия между внешним и духовным миром.

Как сообщает patriarchia.ru, об этом заявил Патриарх Кирилл в своей проповеди.

«Истина означает истинную веру, а истинная вера предполагает определенные знания. Мы знаем, как на протяжении всей истории люди боролись за истинную веру, потому что понимали: если истина не овладевает человеческим разумом, то от человека сокрывается нечто самое важное, что только и способно определить его жизненный путь .Истина действительно относится к тому, что совершается в человеческой личности на уровне познания. Поэтому неслучайно, что на протяжении всей христианской истории Церковь так боролась за то, чтобы истина, переданная Самим Господом апостолам, а через апостолов - всей Церкви, сохранялась неповрежденной», - отметил Патриарх.

По его словам, вызовы, которые сегодня стоят перед Церковью и выступают против христианских убеждений, требуют защиты истины не из-за противоречий между наукой и религией, а из-за гордости человека.

«Чем больше человек овладевает знаниями, тем больше у него возникает рациональных аргументов, используемых для того, чтобы поставить под сомнение Божественную истину. И происходит это не потому, что знания несовместимы с верой, но потому, что человек, вооружаясь знаниями, придает своей личности значение, во многом превышающее подлинное значение человека. Овладевая научными знаниями, многие считают, что эти знания открывают им конечную истину, но ведь это совсем не так, потому что конечная истина лежит вне рационального знания, она там, где Бог», - подчеркнул Патриарх.

Он объяснил, почему Бога невозможно познать одним только разумом.

«Бог познается в духе и истине. Это -завет всем нам. Это означает, что для нас рациональная истина не является чем-то ненужным или второстепенным. Действительно, все мы призваны развивать свой разум, по возможности получать образование, направлять все силы разума, в том числе, на уразумение Божественных тайн. Но нам никогда не будет дано это разумение, если мы не будем возрастать в духе. А дух - это наша внутренняя жизнь», - сказал Предстоятель.

Патриарх отметил, что в современном мире необходимо, чтобы силы разума поддерживались силой духа.

«Нельзя искать истину, игнорируя дух, и, наверное, нельзя стремиться обладать духовным, игнорируя истину. Об этом нужно подумать именно сейчас, когда, несмотря на колоссальные человеческие знания, род человеческий неожиданно погрузился в пандемию страшной болезни. Это действительно некий вызов нашему современному знанию. Господь попускает нам эти испытания для того, чтобы мы могли задуматься о своей ограниченности. Не всё нам дается, и не всё дается сразу, и, склоняясь пред лицом Божиим, мы должны испросить у Него помощи не только в том, чтобы совершенствовать свой разум, но и в том, чтобы постоянно возвышать свой дух и чтобы дух оплодотворял наш разум. Тогда не будет никаких противоречий между наукой и религией, между внешним миром, который нас окружает, и духовным миром, которым живет Церковь», - заключил Патриарх Кирилл.