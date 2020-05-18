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Христиане Украины собрали 25 тыс подписей против законопроекта, который вводит уголовную ответственность за критику ЛГБТ

18.05.2020 / 17:51
Христиане Украины собрали 25 тыс подписей против законопроекта, который вводит уголовную ответственность за критику ЛГБТ
Онлайн-петиция Источник: Центр информации УПЦ
Предыдущие годы показали, что наиболее эффективным в блокировании законов являются личные встречи с депутатами и написания им именных писем по волнующим вопросам

Петиция об отзыве законопроекта №3316, которым предлагается установить уголовное наказание в виде штрафов и восьми лет тюрьмы за критику ЛГБТ, набрала необходимые 25 000 голосов и находится на рассмотрении.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на sobor.com.ua, христиане Украины собрали необходимое количество подписей меньше, чем за месяц.

«Данным законом предлагается установить уголовное наказание в виде штрафов и тюремного наказания за нетерпимость, публичные призывы, унижение достоинства по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Однако, по сути, данным законопроектом нивелируются такие конституционные права, как право на свободу слова, мысли и свободного выражения своих взглядов и убеждений, а также: свободы митингов и собраний, а значит он является таким, который не соответствует основополагающим конституционным правам человека и гражданина», - отметил автор петиции, адвокат Сергей Гула.

Кроме того, на сайте sobor.com.ua призвали всех неравнодушных писать электронные и бумажные письма обращения в Верховную Раду Украины об отзыве законопроекта №3316 и обращаться к народным депутатам.

«Предыдущие годы показали, что наиболее эффективным в блокировании законов являются личные встречи с депутатами и написания им именных писем по волнующим вопросам», - сказано в сообщении.

С проектами писем и необходимыми электронными адресами председателей ВРУ, председателей фракций и всех депутатов-мажоритарщиков по областям можно ознакомиться тут.

Как сообщалось ранее, глава Миссии Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам семьи, митрополит Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон (Поворознюк) прокомментировал законопроект №3316 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно преступлений на почве гендерной нетерпимости, назвав его нарушающим принцип свободы слова и запрещающий христианам называть грех грехом.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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