Летняя температура не поможет остановить коронавирус - ученые

Об этом сообщает "Голос Америки".

Как установили исследователи из французского университета Экс-Марсель, коронавирус SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, может выжить при температуре +60 градусов по Цельсию. Обычно такая температура используется для дезинфекции лабораторий.

Отмечается, что ученым удалось убить коронавирус лишь после того, как они продержали его в течение 15 минут при температуре +92 градуса по Цельсию.

Источник