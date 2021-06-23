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Когда на Земле произойдут глобальные катаклизмы: ответ ученых

23.06.2021 / 17:12
Ученые подсчитали, когда на Земле произойдут глобальные катаклизмы, сравнимые с вымиранием динозавров. До следующего пика осталось еще 20 миллионов лет.

Об этом сообщили геологи из Нью-Йоркского университета, сообщает Science Alert.

Новое исследование древних геологических событий показывает, что на планете наблюдается медленный, но устойчивый рост геологической активности примерно каждые 27,5 миллиона лет. В этих промежутках времени группировалось по восемь и более событий, которые меняли мир.

Геологи давно изучают потенциальный цикл геологических событий. Еще в 1920-х и 1930-х годах ученые предположили, что геологическая летопись имеет цикл в 30 миллионов лет. Однако до сих пор неизвестна причина такой активности.

Ученые лишь предполагают, что эти циклические импульсы тектонической активности и изменения климата могут быть результатом геофизических процессов, связанных с динамикой тектоники плит и мантийных шлейфов, или могут определяться астрономическими циклами, связанными с движением Земли в Солнечной системе и Галактике.

Прогнозируется, что следующие глобальные изменения будут не раньше, чем через 20 млн лет.

Напомним, в ООН заявили, что засуха может стать следующей пандемией.

Кроме того, Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов.

Источник

ученые, катаклизмы
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