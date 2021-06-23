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ВОЗ: в бедных странах заканчиваются COVID-вакцины

23.06.2021 / 14:47
Большое количество бедных стран, которые получают ковид-вакцины по программе COVAX, не имеют достаточного количества доз, заявила Всемирная организация здравоохранения.

Как сообщает ВВС, старший советник ВОЗ Брюс Ейлвард отметил в понедельник на брифинге в Женеве, что в рамках этого механизма в 131 страну поставлено 90 миллионов доз. Однако этого недостаточно для защиты населения от вируса, который все еще распространяется по всему миру.

Программа COVAX, по которой богатые страны помогают бедным, была запущена в прошлом году для обеспечения доступности вакцин во всем мире. Под руководством ВОЗ и других международных организаций через COVAX планировалось поставить 2 млрд доз по всему миру к концу 2021 года, чтобы у бедных стран была возможность вакцинировать не менее 20% населения.

Однако на пути выполнению программы стали задержки с производством и перебои с поставками, что привело к дефициту вакцин в странах, полностью зависимых от COVAX. Это, в частности, Уганда, Зимбабве, Бангладеш, Тринидад и Тобаго.

Ейлвард признал масштабы нехватки вакцин. С 80 стран с низким уровнем дохода, участвующих в программе COVAX, «по крайней мере, половина не имеет достаточного количества вакцин, - сказал он. - Более половины стран уже исчерпали запасы и требуют дополнительных доз. Но на самом деле, вероятно, этот показатель значительно выше».

В то же время в понедельник администрация президента США объявила, что планирует пожертвовать 55 млн доз вакцин бедным странам. Из них 41 млн будут распределены через COVAX, остальные 14 млн - переданы странам, которые считаются приоритетными.

Эти вакцины не включены в тех 500 миллионов доз, которые Байден пообещал передать через COVAX на саммите G7. В общем Большая семерка обязалась предоставить бедным странам миллиард вакцин в течение этого года.

Однако передача вакцин может столкнуться с логистическими проблемами, и прежде чем пандемии будет преодолен, пройдут месяцы или даже годы.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила: «Самой большой проблемой мы считаем не поставки, у нас доз достаточно, чтобы поделиться ими со всем миром, но это очень сложная логистическая задача».

Источник

коронавирус, вакцина
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