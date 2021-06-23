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"Индийский" штамм коронавируса станет в ЕС преобладающим - глава Еврокомиссии

23.06.2021 / 12:22
"Индийский" штамм коронавируса, или так называемый вариант "дельта", будет со временем доминировать в странах ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Нас беспокоит вариант "дельта", он гораздо заразнее. Это вопрос времени, когда он станет доминантным вариантом", - сказала глава Еврокомиссии журналистам в Берлине 22 июня.

По ее словам, прививка на основе мРНК (матричная рибонуклеиновая кислота) дает "хорошую" защиту от этого варианта вируса.

"То же самое касается и вакцины AstraZeneca", - сказала фон дер Ляйен. На основе мРНК создана немецкая вакцина Biontech/Pfizer.

"Простая" прививка, отметила глава Еврокомиссии, "по крайней мере снижает симптомы" заболевания. "Простой", или однокомпонетной вакциной является, в частности, препарат фирмы Johnson & Johnson.

Источник

коронавирус, ЕС, дельта
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