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ЕС выделит более 15 млрд евро в помощь в борьбе против COVID-19 в мире - глава ЕК

08.04.2020 / 17:58
Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила во вторник, 7 апреля, о решении ЕС выделить более 15 млрд евро на помощь в борьбе против коронавируса COVID-19 по всему миру.

"Мы справимся с пандемией только путем всемирной скоординированной реакции. Вот почему мы должны поддерживать наших партнеров. (...) Это в наших интересах быть уверенными, что борьба против вируса одерживает верх во всем мире. По этой причине Европейский союз гарантирует более 15 млрд евро, чтобы помочь нашим партнерам в мире бороться против коронавируса", - сказала глава ЕК в видеозаявлении, распространенном во вторник, 7 апреля.

По ее словам, это позволит покрыть непосредственные нужды в секторе здравоохранения, а также поддержать экономики наиболее пострадавших стран и помочь сохранить рабочие места.

Она отметила, что нужно быть готовыми к тому, что ситуация еще более ухудшится, прежде чем она начнет улучшаться.

Фон дер Ляйен, в частности, привела пример с Африкой, которой пандемия грозит вслед за Европой и которая нуждается в европейской помощи.

"Европейский союз готов координировать сильный международный ответ на пандемию. Мы можем победить этот вирус, будучи сплоченными и помогая друг другу", - заявила председатель Европейской комиссии.

Источник

коронавирус, ЕС, Урсула фон дер Ляйен
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