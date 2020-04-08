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Украина начинает изготавливать собственные тест-системы ПЦР - Зеленский

08.04.2020 / 16:47
В течение нынешней недели ожидается прибытие в Украину семи самолетов из Китая и Южной Кореи с тестами, аппаратами искусственной вентиляции легких и средствами индивидуальной защиты.

Также начнется отечественное производство тест-систем ПЦР. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"В течение этой недели мы ожидаем прибытия не менее семи самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что цель власти - в ближайшее время доставить в Украину 50 млн масок.

В то же время глава государства сообщил, что параллельно с этим максимально наращивается отечественное производство. "На этой неделе мы начнем изготавливать собственные тест-системы ПЦР", - проинформировал Президент.

Кроме того, он напомнил, что ежедневно Украина выпускает 900 тыс. масок.

Как сообщалось, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Впоследствии карантин продлили до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены ограничительные меры: нельзя находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

В Украине по состоянию на утро вторника, 7 апреля, зарегистрировано 1462 случая заражения коронавирусом, 45 человек умерли.

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тест, коронавирус, Зеленский
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