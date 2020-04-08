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Зеленский: 78% заболевших коронавирусом в Украине – люди до 60 лет, опасно думать, что вас это не коснется

08.04.2020 / 16:15
Президент Украины Владимир Зеленский призывает не только людей пожилого возраста, но и всех украинцев придерживаться самоизоляции и не думать, что кто-то точно в безопасности от коронавируса.

"Знаете, сегодня, согласно статистике, среди заболевших коронавирусом в Украине 78% - это люди до 60 лет. Именно потому, что наши старики придерживаются самоизоляции, среди них относительно немного заболевших. В борьбе с коронавирусом есть одна очень опасная вещь – думать, что это тебя не коснется", - сказал он в видеообращении к украинцам во вторник, 7 апреля.

Зеленский указал, что те, кто считают, что они в безопасности, что у них какой-то особый иммунитет, а потому можно не носить маску, не мыть руки с мылом, не выдерживать дистанцию и вообще можно не сидеть дома, сильно ошибаются и рискуют.

Источник

коронавирус, карантин, Зеленский
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