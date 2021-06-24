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Новую мутацию "Дельты" обнаружили в 10 странах

24.06.2021 / 10:23
Новую разновидность штамма коронавируса "Дельта Плюс" обнаружили в десяти странах - Индии, США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польши, Непале, Китае и России.

Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на правительство Индии, The Guardian

Отмечается, что в частности Индия сообщила о 22 случаях, вызванных "Дельтой Плюс".

"Дельта Плюс" - это просто вариант "Дельта" с дополнительной мутацией K417N. Мутация K417N также наблюдается в варианте "Бета", впервые обнаруженном в Южной Африке

Существует как минимум две отдельные группы варианта, известные как Delta-AY.1 и Delta AY.2. AY.1 наиболее распространен.

Когда его впервые обнаружили, он был коротко и неофициально описан как "непальский" вариант, потому что его зафиксировали у 13 человек, которые путешествовали из Непала в Японию. Возник ли вариант действительно в Непале, неясно.

Уточняется, что серьезность и заразность "Дельты Плюс" еще не известна.

Сейчас "Дельта Плюс" является вариантом, вызывающим интерес исследователей, но его пока не классифицируют как таковой, который "вызывает беспокойство".

Напомним: 21 июня индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях инфицирования "Дельтой Плюс".

Источник

коронавирус, Дельта
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