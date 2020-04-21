Китайские ученые заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19

Предварительные результаты своих опытов ученые опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv.

«Мы организовали пилотное производство очищенной инактивированной вакцины PiCoVacc, которая заставила организм мышей, крыс и приматов вырабатывать антитела, способные нейтрализовать как минимум десять разных штаммов вируса SARS-CoV-2. Малые и большие дозы этой вакцины частично или полностью защитили макак от заражения COVID-19», - отметили ученые.

Так, всех подопытных животных заставили вырабатывать антитела, которые могут нейтрализовать разные штаммы коронавируса.

Для производства инактивированной вакцины ученые собрали образцы жидкости из легких пациентов, страдающих от коронавирусной инфекции в Китае, Италии, Испании и Великобритании. Самый стабильный из вирусов специалисты отобрали как «шаблон» для создания вакцины. Отработав технологию по массовому производствц и ослаблению вирусных частиц в культурах клеток почек обезьян, биологи сделали пробную партию вакцины и проверили ее действие на мышах, крысах и обезьянах.

Первые опыты на крысах и мышах показали, что животные хорошо переносили вакцинацию и начинали производить большое количество антител примерно через одну или две недели после первых инъекций препарата. Антитела из крови грызунов нейтрализовали все десять штаммов SARS-CoV-2, выделенных из образцов биожидкостей.

Позднее медики проверили действие вакцины на макаках-резус. Как показали эти исследования, трехразовое введение небольших доз вакцины значительно снижало остроту симптомов болезни, тогда как ее двойное количество полностью защищало макак от инфекции.

При этом из-за вакцинации у обезьян после повторного контакта с вирусом не проявился чрезмерно активный иммунный ответ. Не вызывала процедура и других негативных последствий, которые чаще всего опасаются иммунологи. Как считают создатели вакцины, это позволяет перейти к клиническим испытаниям PiCoVacc на добровольцах, которые начнутся в ближайшее время.

Следует отметить, что эту статью ученых пока не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов.

По данным Worldometers, по состоянию на 15.00 в мире инфицировано коронавирусом COVID-19 2422286 человек, из них 165924 умерли, 635761 человек выздоровел.

Источник