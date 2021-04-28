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Макрон призвал Путина снизить напряженность с Украиной – СМИ

28.04.2021 / 10:47
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал его снизить напряженность в отношениях с Украиной.

А также он выразил "серьезную обеспокоенность" в связи с состоянием здоровья заключенного российского оппозиционного лидера Алексея Навального, сообщает France 24 со ссылкой на Офис Макрона.

"Макрон также призвал Путина "добросовестно и устойчиво взяться за снижение напряженности с Украиной", в частности, путем отвода войск и тяжелого вооружения от украинской границы", - говорится в статье France 24.

Кроме того, французский президент в разговоре с Путиным настаивал на необходимости уважать "основные права" Навального.

Источник

РФ, Макрон
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