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Песков: повестка возможной встречи Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений, не должна затрагивать вопросы урегулирования на Донбассе

28.04.2021 / 10:16
В Кремле приветствуют инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, но подчеркивают, что этот диалог должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 апреля.

"Желание разговаривать всегда можно только приветствовать", - сказал Песков журналистам.

По его словам, заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак "находится в постоянном контакте с Офисом президента Украины".

Песков напомнил, что "абсолютно четко было изложено президентом (России - ред.) его отношение к инициативе поговорить, к возможному наполнению такого диалога".

"Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Как сообщалось, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России Владимиром Путиным, соответствующее поручение дано руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

"Мне кажется, все идет к тому, что эта встреча состоится. Я действительно предложил (Путину – ред.) и это слышали – встретиться на Донбассе. Президент Российской Федерации подтвердил намерение встретиться. Он предложил это сделать в Москве. Я уже дал задачу руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связывался с Администрацией президента Путина, чтобы они нашли взаимопонимание, нашли сроки и место, где мы можем встретиться", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста в понедельник.

Он отметил, что "главное - в сути разговора, а место и время являются деталями".

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РФ, Песков
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