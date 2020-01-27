Песков: никаких изменений курса РФ на украинском направлении нет, говорящие об этом высказывают личную точку зрения

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Крещение Господне с Предстоятелем УПЦ на набережной Днепра: как это было19.01.2020 / 21:33Последние новости рубрики
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Коронавирусом заражены более 2 тысяч человек, количество жертв возросло до 56
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КНДР отказалась от моратория на ядерные испытания
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Импичмент Трампа поддерживают более половины американцев
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Гончарук о меморандуме с Deutsche Bahn: "Укрзализныця" остается под контролем государства
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Соглашение Укрзализныци и Deutsche Bahn: детали сотрудничества определят в феврале
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Премьер Украины ожидает начала новой программы с МВФ в ближайшие месяцы
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Гончарук: весной мы планируем изменить налоговую систему в сторону "уменьшения и упрощения"
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В Украине пенсионеров на 2% больше, чем официально трудоустроенных
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Два самых молодых премьера мира: Гончарук похвастался фотографией из Давоса
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Кличко показал, как обустраивают съезды с Шулявского моста
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В Австралии выпал град с мячик для гольфа величиной
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Более 70 стран представляют свою продукцию на «Зеленой неделе» в Берлине
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Из-за схода лавин в Гималаях погибли 70 человек
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На YouTube опубликовали запись с высоты на месте падения самолета МАУ
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CNN распространила видео возможного ракетного удара по самолету МАУ
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Ученые обнаружили первую планету размером с Землю, на которой может существовать жизнь
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В Казахстане разбился пассажирский самолет, на борту 100 человек
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В столице впервые прошел Новогодний парад
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