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Песков: никаких изменений курса РФ на украинском направлении нет, говорящие об этом высказывают личную точку зрения

27.01.2020 / 13:19
Политика России на украинском направлении не менялась, заявил "Интерфаксу" в субботу, 25 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любые рассуждения на эту тему - это личная точка зрения", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса", действительно ли в политике Москвы в отношении Украины произошли изменения, которые корректно называть сменой курса.

Ранее в субботу, 25 января, политолог Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента РФ Владислав Сурков уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Песков в свою очередь заявил "Интерфаксу", что никаких указов президента об отставке Суркова нет.

Источник

РФ, Песков, Сурков
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