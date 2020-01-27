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В интернете опубликованы редкие богослужебные книги, изданные во времена Киевской Руси

27.01.2020 / 13:16
В интернете опубликованы редкие богослужебные книги, изданные во времена Киевской Руси
Миниатюра из «Лавришевского Евангелия». Источник: Центр информации УПЦ
Рукопись считается выдающимся памятником каллиграфии и живописи

Уникальные рукописи XIV века, в том числе «Киевскую псалтирь» и созданное на Волыни «Лавришевское Евангелие», отныне можно рассмотреть, не выходя из дома.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Фома в Украине», редкие рукописные книги, «оснащённые» миниатюрными иллюстрациями, опубликовал Центр исследований древнерусской культуры «Зело», используя архивы национальных библиотек.

«Киевская Псалтирь» была создана в Киеве в 1397 г. На 230-ти пергаменных листах разместились 303 миниатюры, а также заставки, орнаментированные инициалы неовизантийского стиля. Многие из миниатюр трактуют стихи псалмов в духе пророческих толкований о новозаветных событиях. Рукопись - первая на Руси Псалтирь монастырского типа иллюминирования (иллюстрирования)», - сообщает «Фома в Украине».

Рукопись считается выдающимся памятником каллиграфии и живописи. Автор иллюстраций и переписчик - протодиакон Спиридон, выполнивший благословение (повеление) «владыки Михаила» (о чём указано в конце издания).

«Лавришевское Евангелие» было переписано на Волыни в начале XIV в. для Лавришевского монастыря (ныне территория Беларуси).

В нём помещены 18 богатых миниатюр. Хранится книга в Библиотеке князей Чарторыйских в Кракове.

Источник: Inpress.ua
упц
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