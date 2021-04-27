В УПЦ рассказали, о чем Церковь напоминает в Великий Вторник

Вторник Страстной седмицы посвящается воспоминанию тех евангельских повествований, которые связаны с концом человеческой жизни и человеческой истории: притчи о талантах, Страшном суде и десяти девах.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Святитель Василий Великий, размышляя на тему конца света, говорит, что для верующего человека не важно, когда наступит всеобщий конец, конец всего света, потому что для нас более важно рассуждать о нашем собственном конце – смерти, которая может наступить в любой момент нашей жизни. Таким образом, слова Спасителя, связанные с концом человеческой истории, мы должны применить к самим себе, ориентировать нашу мысль на собственную кончину. Они говорят о самом важном – о том, что явится «пропуском» в жизнь вечную. Они говорят нам о тех человеческих сокровищах, без которых невозможно обрести оправдание на Страшном суде», - сказал Андрей Музольф.

Он напомнил, что не Суд делает человека преступником, он лишь называет нас теми, кем мы являемся на самом деле.

«Мы сами, в течение жизни, делаем все то, чтобы быть оправданными либо же осужденными на Страшном Божием суде. Вот почему на протяжении жизни, проходя через Божий суд, через суд своей совести, мы никогда не должны откладывать в долгий ящик искреннее раскаяние и покаяние, но, прибегая к милости и любви Божественной, нам следует испрашивать у Господа прощения своих грехов. Нам нужно помнить, что вход в Царство Божие возможен только в том случае, если мы обладаем определенным богатством. В Царствие Божие входит только человек богатый, но не тем богатством, к достижению которого направляются силы большинства людей. Не тем богатством, которое тратят, услаждая человеческую плоть. Но тем богатством, которое, реализуясь, открывает врата вечности, врата Божьего Царства», - продолжил преподаватель КДА.

По его словами, притча о талантах помогает нам понять, каково соотношение Божьего Промысла о человеке и его свободы.

«Бог дает людям разные таланты – присутствие Творца в человеческой жизни обуславливает возможности и способности человека, в том числе способность собирать духовное богатство. Господь каждому из нас дает разные способности, разные возможности. Он дает нам, так сказать, различные «стартовые возможности» и свободу распорядиться всем тем, что Он в нас вложил, по нашему собственному усмотрению. В результате мы либо приумножаем данные нам богатства, либо же закапываем их в землю. Таким образом, мы сами решаем, как поступать с даром Божиим. Это наше право, данное нам Всевышним, и это результат нашего свободного выбора.

Подобное содержание мы можем увидеть и в притче о десяти девах. Святитель Иннокентий Херсонский рассуждает над ее текстом следующим образом: Христос именуется в притче Женихом, потому что мы все обручены Сыну Божиему в момент нашего Крещения. А брак отложен, но только до того момента, когда мы переступим черту физической жизни и смерти; и особым образом этот брак отложен до Страшного суда, когда окончательно определится судьба каждой человеческой души. Таким образом, одной из главных мыслей данной притчи является указание на важность непрестанно быть готовыми ко встрече со своим Творцом», - объяснил Андрей Музольф.

Также он акцентировал внимание на одной интересной замечательной подробности, которая повторяется во многих евангельских притчах – «некая задержка, опоздание: задержка господина дома, позднее прибытие жениха, долгое отсутствие царя. Это значит, что всем дается возможность осознать свою ответственность. Следовательно, нам отведено время для того, чтобы мы употребили его для раскрытия данных нам талантов. Еще одним важным моментом, по словам митрополита Сурожского Антония, на который указывает Евангелие, является тот факт, что на Страшном суде мы будем спрошены вовсе не о нашем целомудрии или наших убеждениях, а прежде всего о том, сделали ли мы добро нашим ближним: накормили голодного, посетили больного», - отметил преподаватель КДА.