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Киев на этой неделе может выйти из "красной" зоны

27.04.2021 / 16:17
Ситуация с коронавирусом в Киеве стабилизировалась. Поэтому столица на этой неделе сможет покинуть "красную" зону карантина.

Об этом заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире "Украина 24".

"У нас показатели по городу Киеву стабилизировались. Идет на снижение всем параметрам, утвержденным Министерством здравоохранения. Как ранее говорил министр (Максим Степанов, - ред.) может быть город Киев выйдет на этой неделе из "красной зоны", - заявил он.

При этом Рубан уточнил, что Киев не перейдет в "желтую" зону.

"Город Киев еще не будет готов перейти в "желтую" зону, поэтому у нас будет "оранжевая" зона", - добавил он.

Напомним, главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщал, что на этой неделе из "красной" зоны должны выйти  Киев, Киевская, Запорожская, Львовская и Полтавская области.

Источник

карантин, Киев
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