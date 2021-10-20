Войти | Зарегистрироваться
18:14

среда,
20 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

В МИД объяснили, что будет после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС

20.10.2021 / 17:59
Европейский Союз пока не принял формальное решение об исключении Украины из "зеленой зоны", однако в случае принятия это решение не отменяет действие безвиза и не предусматривает тотального закрытия границ для украинцев.

Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Олег Николенко, сообщает "Европейская правда".

Николенко прокомментировал информацию СМИ, что ЕС на этой неделе исключит Украину из списка безопасных стран, для чьих граждан государствам Евросоюза рекомендуется снимать ковидные ограничения на въезд.

Николенко отметил, что формально ЕС еще не принял соответствующее решение. Однако в случае исключения Украины из списка действие безвизового режима не отменяется. Однако решение вводит временные ограничения на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространения коронавирусной болезни.

Решение так же может быть позже пересмотрено при следующем обновлении списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится.

Николенко отметил, что решение ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь предоставляет рекомендации государствам-членам Евросоюза.

Окончательное решение о разрешении или ограничения того или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член принимает отдельно на национальном уровне.

"Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели уже были исключены из "зеленого списка" ЕС, показывает, что не следует ожидать полного закрытия границ как в прошлом году", - отметил Николенко.

Николенко подчеркнул, что вакцинация и в дальнейшем будет оставаться одним из ключевых условий для беспрепятственных путешествий в большинстве стран. Поэтому МИД призывает граждан активно вакцинироваться ради безопасных путешествий.

Редактор "Радио Свободная Европа" Рикард Юзвяк также отметил, что Евросоюз дает рекомендации, а страны-члены ЕС сами будут принимать решения об ограничениях, которые к тому же должны касаться невакцинированных людей.

Источник

ЕС, МИД, зеленый список
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.