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Три страны ЕС вскоре официально поддержат европейскую перспективу Украины - Зеленский

20.10.2021 / 17:16
По словам президента Владимира Зеленского, вскоре увеличится количество государств-членов Европейского Союза, которые письменно на двустороннем уровне поддержат европейскую перспективу Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, цитирует пресс-служба глава государства.

"Мы начали в этом году готовить двусторонние декларации со странами ЕС о поддержке европейской перспективы Украины. Когда Украина и страны Евросоюза решат, что Украина может быть членом ЕС, то та или иная страна, с которой мы подписываем эту декларацию, точно проголосует за нас" - сказал Зеленский.

Он напомнил, что уже четыре страны-члена ЕС подписали такие декларации. Еще три документа будут подписаны в ближайшее время.

"То есть уже будет семь стран из 27. Шаг за шагом мы это сделаем. Я очень этого хочу, поэтому будем двигаться вперед ... Мы понимаем, что членство Украины в Европейском Союзе должно быть поддержано 27 государствами-членами ЕС", - добавил президент.

Ранее три страны обязались поддержать вступление Украины в ЕС - Литва, Латвия и Польша. С этими государствами были подписаны декларации о европейской перспективе Украины. Эти документы не были обнародованы публично.

Также Эстония подписала документ о готовности поддержать вступление Украины в ЕС.

Источник

ЕС, Зеленский
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