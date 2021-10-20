Войти | Зарегистрироваться
16:42

среда,
20 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Вакцинация в 11 раз снижает вероятность смерти от Covid – исследование

20.10.2021 / 16:18
Профессор Школы общественного здравоохранения при Университете Джорджа Вашингтона Леанна Вен рассказала, что ковид-вакцины снижают вероятность инфицирования в шесть раз, а вероятность смерти – в 11 раз.

Об этом заявил Вен в интервью CNN

Прямая речь: "Вакцины против Covid-19 чрезвычайно эффективны для предотвращения заболеваний, и особенно тяжелых.

Последние данные американских центров по контролю и профилактике заболеваний показывают, что они уменьшают вероятность заражения Covid-19 в шесть раз, а вероятность смерти – в 11 раз".

"Однако вакцины против Covid-19 не предохраняют вас на 100%, как любая другая вакцина или лечение не является 100-процентно эффективными".

Профессор уточнила, что чаще в группу риска попадают люди старшего возраста с сопутствующими болезнями и лица с ослабленным иммунитетом.

Кроме того, риски возрастают при наличии других инфекций в организме.

Также Вен отметила, что исследования в 13 штатах за полгода показало, что полностью вакцинированные лица составляли лишь 4% всех госпитализаций с коронавирусом.

Непривитые лица попадают в больницы из-за Covid-19 в 17 раз чаще, чем полностью вакцинированные.

Источник

коронавирус, вакцинация
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.