Войти | Зарегистрироваться
15:11

среда,
20 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Москве проходит Международный фестиваль православных СМИ

20.10.2021 / 14:55
В Москве проходит Международный фестиваль православных СМИ
Источник: foma.ru
Тема фестиваля в этом году: «Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации»

В Москве с 18 по 22 октября проходит XIX Международный фестиваль православных СМИ «Вера и слово».

Как собщает портал foma.ru, участвует в нем около 400 человек — представители 177 епархий РПЦ, а также делегаты из Беларуси, Украины, Латвии, Азербайджана, Франции, Сербии, Греции, Черногории и Ливана

Тема фестиваля в этом году: «Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации».

В его рамках за пять дней пройдёт ряд мероприятий: панельные дискуссии «Бессмертие: цифра и клетка», «Цензура в медиа и суверенный Интернет», мастер-класс «Креатив, маркетинг, христианская любовь», круглые столы «Лжестарчество в эпоху цифровизации», «Скулшутинг: профилактика и помощь Церкви пострадавшим» и другие.

На четверг запланирована встреча участников форума с Патриархом Кириллом. Предстоятель РПЦ ответит на вопросы медийщиков.

*** Фестиваль «Вера и Слово» проводят раз в два года. Впервые он состоялся в 2004-м. Задачи фестиваля — консолидация церковной и светской журналистики, выявление новых форм сотрудничества Церкви и современного общества, а также поиск путей развития системы православных СМИ.

Организатор форума — Синодальный отдел РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Источник: Inpress.ua
фестиваль, рпц, СМИ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.