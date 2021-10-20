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Абрамовский написал заявление об отставке с поста министра экологии – Арахамия

20.10.2021 / 14:45
Роман Абрамовский написал заявление об отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Я видел, что он (Абрамовский – ред) написал заявление (об отставке – ред.). Я заходил как раз к председателю (Верховной Рады – ред.), и он выходил", - сказал Арахамия журналистам 19 октября.

На уточняющий вопрос, чем Абрамовский мотивировал такое решение, нардеп ответил: "По собственному желанию. Надо его спрашивать".

"Так совпали обстоятельства, что я видел, что он выходил, и он писал заявление. Это я видел собственными глазами. Каким дальше образом оно будет продвигаться, ну, я думаю, по процедуре просто", - добавил Арахамия.

При этом он высказал убеждение, что за отставку Абрамовского в парламенте будет достаточное количество голосов и рассказал, что основной претензией к его работе является крайне высокая коррумпированность экоинспекций в регионах.

"Точно найдутся голоса. Вы же помните, что у нас по антиолигархическим законам всегда есть баталии. И там, в первую очередь, претензия, которая была на фракции озвучена многими депутатами, которые работают в регионах: экоинспекция в регионах - очень коррумпированное учреждение", - рассказал лидер фракции.

Он рассказал, что кандидата на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов у политсилы пока нет. По словам нардепа, собеседования на эту должность уже проходили, но "плохие кандидаты были". При этом Арахамия отказался называть их фамилии.

"Сейчас у нас нет еще кандидата, сейчас будет врио. Какой-то человек, которого определит правительство, а потом мы будем где-то за неделю, за 10 дней определимся с кандидатом", - сказал он.

Лидер фракции также допустил, что на эту должность может быть выдвинут кто-то из народных депутатов от "Слуги народа", но ни в коем случае не избранный по одномандатному избирательному округу.

"Мажоритарщиков не пускаем… а списочников сейчас изучаем", - сказал Арахамия.

В пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины в комментарии порталу Green Deal подтвердили, что Абрамовский действительно написал заявление об отставке.

"По заявлению министра - правда. Причины пока не комментируем", - сообщили в ведомстве.

Ранее во вторник заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук допустила, что Верховная Рада может в четверг проголосовать за отставку Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Мы вчера обсуждали (18 октября на заседании фракции - ИФ) действительно, что на этой неделе может быть проголосована отставка господина Абрамовского - министра экологии... Я допускаю, что если это заявление (Абрамовского об отставке - ред.) официально поступит в Верховную Раду сегодня, то в четверг (21 октября - ИФ) мы сможем по процедуре проголосовать его отставку. Но нужно, чтобы оно сегодня поступило, потому что завтра будет комитет", - сказала Кравчук журналистам в кулуарах парламента во вторник.

Кравчук напомнила, что в прошедшую пятницу Совет национальной безопасности и обороны Украины дал "достаточно негативную оценку деятельности Министерства экологии".

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отставка, Абрамовский
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