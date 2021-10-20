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На Днепропетровщине и Ровенщине освящены храмы УПЦ

20.10.2021 / 14:35
На Днепропетровщине и Ровенщине освящены храмы УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
За богослужением молились об избавлении от коронавирусной инфекции

На Днепропетровщие в селе Червоное освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святого апостола Фомы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Криворожской епархии, чин освящения возглавил митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем.

После освящения в храме была совершена Божественная литургия

За богослужением молились об избавлении от коронавирусной инфекции.

Митрополит Ефрем поблагодарил настоятеля храма протоиерея Максима за усердные труды, а помощникам строительства храма архиерей вручил церковные знаки отличия и грамоты.

На Ровенщине в селе Сновидовичи Рокитновского района митрополит Полесский и Сарненский Анатолий освятил после реконструкции Свято-Кресто-Воздвиженский храм УПЦ.

На Буковине митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий после литургии освятил часовню, построенную на территории прихода в честь святых праведных Богоотец Иоакима и Анны села Иживцы.

Также в этот день владыка Мелетий совершил чин освящения новопостроенной гимназии в селе. После освящения учебного заведения владыка напутствовал преподавателей гимназии и учеников.

Источник: Inpress.ua
упц, новый храм
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