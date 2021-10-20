Минздрав: 94% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе - невакцинированы

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Из 27 488 человек, которые были госпитализированы с коронавирусной болезнью в Украине с 11 по 17 октября 2021 года, 25 893 или 94,2% не получили ни одной дозы антиковидной вакцины, о чем свидетельствуют данные информационно-аналитической системы MedData", - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что наиболее эффективно иммунитет вырабатывается после 2-й дозы вакцины, которую следует получить в течение рекомендованного интервала.

Напомним, с начала прививочной кампании привиты 8 065 762 человека, из них получили одну дозу - 8 065 760 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 573 564 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 635 480 прививок.

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