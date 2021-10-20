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Управделами УПЦ рассказал, каким должен быть священник

20.10.2021 / 14:05
Управделами УПЦ рассказал, каким должен быть священник
Источник: Центр информации УПЦ
Если же священник не радеет о своем спасении, то чем он может помочь другим, какие он способен дать советы и ориентиры

Настоящий духовный пастырь – это тот, кто своими мыслями, словами и делами говорит пасомым: делай как я.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Сегодня, как и во все времена, для пастыря главной задачей является спасение. Без постоянной внутренней работы над собой, без доверия Богу, без духовного преображения подвиги бессмысленны и, по сути, невозможны. «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи», – говорил прп. Серафим Саровский», - отметил владыка.

Он считает, что если же священник не радеет о своем спасении, то чем он может помочь другим, какие он способен дать советы и ориентиры?

«Дерево познается по плодам. Доброе дерево дает добрые плоды. Так и священника можно узнать по его пастве. Каков поп, таков и приход – каков начальник, таковы и подчиненные. Всё в мире взаимосвязано», - сказал митрополит Антоний.

Владыка напомнил словами преподобного Симеона Нового Богослова, который говорил: «Научитесь прежде сами делать добро и тогда беритесь научить и других делать тоже, чтоб слово учения вашего было соединено с делом и чрез то становилось более удобоприемлемым для тех, кои будут слушать его».

«Учить сегодня многие любят. Но, помимо слов, нужны и дела. Пастырю должно не только показывать путь, но и самому двигаться в нужном направлении. «Учить нетрудно, но показать путь, которым с удобством можно достигнуть этого, – вот дело, достойное удивления» (святитель Иоанн Златоуст)», - сказал управделами УПЦ.

В завершении митрополит Антоний подчеркнул, что настоящий духовный пастырь – это тот, кто своими мыслями, словами и делами говорит пасомым: делай как я.

Источник: Inpress.ua
упц, священник, митрополит Антоний
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