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Зеленский и глава Пентагона обсудили углубление взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны

20.10.2021 / 13:53
Президент Украины Владимир и министр обороны США Ллойд Остин, который находится в Киеве с рабочим визитом, обсудили дальнейшее углубление взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны, а также поддержку Украины со стороны США на пути к НАТО.

"Хочу поблагодарить вас за то, что вы приехали, как мы и договаривались в США, с визитом в Украину. Спасибо и президенту Байдена за постоянную поддержку Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности", - сказал Зеленский.

Во время встречи стороны уделили особое внимание вопросу дальнейшего углубления практического взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время визита Зеленского в США.

Так, президент Украины отметил, что Соединенные Штаты остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны и выразил благодарность американской стороне за материально-техническую помощь, которую оказывают США для усиления возможностей Вооруженных сил Украины для противодействия российской агрессии.

Кроме того, Зеленский в ходе встречи отметил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на Донбассе и восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Собеседники обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины с НАТО и дальнейшей поддержки со стороны США на пути реализации евроатлантических стремлений Украины.

Во время встречи Владимир Зеленский и Ллойд Остин затронуты вопросы энергетической безопасности Украины и Европы.

Министр обороны США заверил Зеленского в решительной поддержке со стороны Соединенных Штатов независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Источник

Пентагон, Зеленский
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