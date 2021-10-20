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«Идите отсюда, мы отдыхаем». На дне рождения мэра Ирпеня избили журналиста

20.10.2021 / 13:51
На дне рождения мэра Ирпеня Александра Маркушина была избита съемочная группа «Всемирного Броварского телевединия».

Скандал произошел в ресторане, где «культурно отдыхала» ирпенская элита.

На видео видно, как журналисты заходят в заведение, чтобы поздравить именинника, который возглавляет фракцию «Слуги народа» в Ирпене. Маркушин принимает цветы и пожелания оставить в покое город и прекратить крышевать незаконные застройки, однако затем трусливо скрывается в здании. Вместо себя мэр подсылает то ли охрану, то ли гостей, слышны матерные слова и угрозы.

Во время того, как журналист собирался представить зрителям так называемого «черного нотариуса», один из присутствующих (на фото) со словами «Идите отсюда, мы отдыхаем», ударил его по лицу.

Несмотря на инцидент, в котором пострадали люди, Маркушин как ни в чем не бывало продолжил праздновать свой день рождения.

Маркушина просят прекратить незаконные застройки в Ирпене

Зачинщик драки на дне рождения мэра

мэр, Ирпень, Маркушин
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