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Главврач Запорожской больницы не видит вины завхоза в гибели четырех человек

11.02.2021 / 17:53
Главный врач Запорожской областной инфекционной клинической больницы, где в результате взрыва медицинского оборудования в реанимационном отделении погибли четверо людей, призвал следствие искать причину трагедии не в действиях завхоза медучреждения, которому предъявлено подозрение, а в особенностях работы аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), взрывы которых участились по всему миру.

Руководитель Запорожской областной клинической больницы Владимир Шинкаренко провел пресс-конференцию, где заявил о необходимости срочного выяснения причины взрывов ИВЛ, которыми в период пандемии массово оснащают медучреждения по всему миру.

"В Петербурге, в России, сгорели пять человек - взрыв аппарата ИВЛ. В Турции 5 случаев было, в Западной Европе также были. На мой взгляд, я не комментирую именно оборудование, я комментирую аппараты ИВЛ. Для лечения больных ковидом используется современное оборудование, которое оснащено функцией "хай-флоу". То есть, это - увеличенная подача кислорода. За счет этого ковидные больные и выживают. Возможно в этом причина", - подчеркнул В.Шинкаренко.

Также, главный врач Запорожской областной инфекционной больницы напомнил, что кислород может взорваться только при наличии масел.

"Я вам говорю априори - кислород взрывается только когда есть масло... Взрыв может произойти только когда есть масло. В другом случае кислород только добавляет температуры и возможности горения, если есть открытый огонь. Когда этого нет – ничего нет", - рассказал В.Шинкаренко.

Также он считает, что необходимо срочно искать причины взрыва кислородной смеси в реанимации, а не ограничиваться обвинением завхоза медучреждения – ответственного за пожарную безопасность, которому уже сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибель людей) и ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей). Шинкаренко отметил, что не видит вины завхоза в трагедии.

Известно, что подозреваемый находится под домашним ночным арестом. Во время избрания для него меры пресечения 5 февраля прокуратура требовала у суда заключения под стражу без права залога, и намерена на следующей неделе обжаловать данное решение в Запорожском апелляционном суде .

Как сообщалось, 3 февраля в 23:25 в реанимации Запорожской областной клинической больницы где на аппаратах ИВЛ находились больные COVID-19, возник пожар. В результате погибли четыре человека: трое пациентов и врач.

По данным полиции, в ходе расследования отдела расследований особо тяжких преступлений следственного управления ГУ Нацполиции в Запорожской области установлено наличие достаточных доказательств для сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления заведующему хозяйственно-обслуживающим персоналом больницы. По данным следствия, работник виновен в нарушении требований ст. 15 закона "Об охране труда" и должностной инструкции, не остановил работу оборудования по выполнению работ с повышенной опасностью, что создало угрозу жизни и здоровью людей.

Источник

взрыв, больница, Запорожье
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