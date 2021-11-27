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В Оксфорде вышла книга украинского историка о малоизвестном старце Афона

27.11.2021 / 15:15
В Оксфорде вышла книга украинского историка о малоизвестном старце Афона
Источник: Центр информации УПЦ
Книга подготовлена на основе ранее изданной совместной монографии «Афонский старец из Закарпатья. Иеросхимонах Аввакум (Вакаров) и его время: 1899–1972», изданной в 2019 году

В Оксфорде на английском языке издали новую книгу украинского историка Сергея Шумило «Старец Аввакум с Афонской горы. Жизнь афонского иеросхимонаха Аввакума (Вакарова)».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на afon.org.ua, в книге на основе малоизвестных архивных источников на примере афонского старца Аввакума (Вакарова; 1899–1972) описана история пребывания закарпатских монахов на Афоне в ХХ веке и их роль в сохранении Афонского Пантелеимоновского монастыря.

В ней размещено много цветных иллюстраций и фотографий из афонских архивов на 16 страницах.

Книга издана Международным институтом афонского наследия совместно с британским обществом «The Friends of Mount Athos», официальным патроном которого является Принц Уэльский Чарльз.

Издание осуществлено по благословению митрополита Диоклийского Каллиста (Уэра) – православного богослова и патролога, профессора Оксфордского университета, почетного председателя Международного института афонского наследия и Общества «The Friends of Mount Athos», президента совета директоров Института православных христианских исследований в Кембридже.

«Книга является важным вкладом в историю духовного влияния Святой Горы, благодаря чему возвращаются из забвения имена многих святогорских подвижников ХХ века, и среди них - иеросхимонах Аввакум (Вакаров). Он был духовным сыном святого Силуана Афонского, особенно чтимого православными христианами Британии и других стран», – отметил во вступительном слове генеральный секретарь общества «The Friends of Mount Athos» доктор Грэхем Спик.

Митрополит Каллист добавил, что жизнь и дела старца Аввакума (Вакарова) «поучительны и убедительно свидетельствуют о том, чего человек может достичь духовно, самоотверженно служа Богу и своим собратиям».

Книга подготовлена на основе ранее изданной совместной монографии «Афонский старец из Закарпатья. Иеросхимонах Аввакум (Вакаров) и его время: 1899–1972», изданной в 2019 году.

Источник: Inpress.ua
книга, афон, УПЦ, Оксфорд
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