У верующих УПЦ сегодня заговенье на Рождественский пост



У верующих Украинской Православной Церкви сегодня заговенье на Рождественский пост.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, заговеньем называется последний день перед длительным постом. В этот день разрешается вкушать скоромное – не постную пищу.

Пост начинает 28 ноября - на следующий день после дня памяти апостола Филиппа, одного из 12 ближайших учеников Господа Иисуса Христа, и заканчивается в канун великого праздника Рождества Христова - 6 января.

Рождественский пост также еще называют Филипповым, или «Филипповка».

По сравнению с Великим постом перед Пасхой, он менее строгий, поскольку можно есть рыбу. Во время Рождественского поста по Уставу следует воздерживаться от продуктов животного происхождения – мясных, молочных продуктов и яиц.

Меру воздержания во время поста верующие согласовывают со своим духовником, в зависимости от своих жизненных обстоятельств.

Интересной особенностью является то, что начиная с 4 декабря - праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, на одной из частей вечернего богослужения, утрене, хор начинает петь рождественские катавасии - короткие стихословия, которые припеваются в конце каждой из восьми песней богослужебного канона. «Христос раждается - славите; Христос с небес - срящите (встречайте. — Прим. ред.); Христос на земли - возноситеся! Пойте Господеви, вся земля, и воспойте людие, яко прославися», - так звучит первая из цикла катавасий, и мы чувствуем: Рождество уже на пороге.

На праздничных службах периода подготовки к Рождеству - например, 19 декабря, в день памяти Николая Чудотворца, - на утрене поются особенные рождественские стихиры.