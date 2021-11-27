Войти | Зарегистрироваться
15:24

суббота,
27 ноября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киеве сняли международный медиапроект с участием священника о последствиях революции 1917 года

27.11.2021 / 13:50
В Киеве сняли международный медиапроект с участием священника о последствиях революции 1917 года
Источник: newsoneua.tv
В прямом включении в эфире программы был богослов протоиерей Андрей Ткачёв

В Киеве сняли международный медиапроект «Гибель империи» с участием духовенства, деятелей науки и культуры из Украины и России.

В телепрограмме рассказывается о последствиях событий после февральской революции 1917 года, их актуальности для народов, проживающих сегодня на территориях бывших империй, сообщается на newsoneua.tv.

«Более ста лет назад, в ноябре 1918 года, завершилась Первая мировая война. В результате этой войны произошло крушение четырёх империй - Российской, Германской, Османской и Австро-Венгерской. Российская империя рухнула после февральской революции и провозглашения республики в сентябре 1917 года. В новом фильме митрополита Тихона (Шевкунова) «Гибель империи. Российский урок» рассказывается о том, как это произошло», - говорится на сайте телеканала.

О последствиях тех событий, их актуальности для народов, проживающих сегодня на территориях бывших империй в киевской студии сняли телепрограмму «Гибель империи» с участием духовенства, деятелей науки и культуры из России и Украины: автор фильма «Гибель империи. Российский урок» митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), ведущие программы, киевляне - поэт, кандидат филологических наук, издатель Дмитрий Бураго и международный обозреватель Юрий Молчанов.

Участниками программы в киевской студии также стали: ведущий сотрудник Института философии НАН Украины Татьяна Суходуб; заслуженный журналист Украины, писатель Василий Анисимов; литератор и телеведущий Ян Таксюр; рок-музыкант, общественный деятель, медиапродюсер Олег Карамазов.

В прямом включении в эфире программы был богослов протоиерей Андрей Ткачёв.

Источник: Inpress.ua
Церковь, империя, революция 1917
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 ноября
26 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.