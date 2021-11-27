Патриарх Кирилл рассказал, как его исцелил святой Иоанн Кронштадтский



В детстве Патриарха Кирилла по молитвам святого праведного Иоанна Кронштадского произошло чудо.

В интервью телеканалу «Россия-24» Предстоятель Русской Православной Церкви признался, что произошедшее - непосредственный факт из его биографии, связанный с тяжёлой болезнью и чудесным исцелением, сообщает patriarchia.ru.

«Мне было совсем немного лет, когда я тяжело заболел воспалением лёгких. В то время медицина не была на таком уровне, как сегодня, и такое тяжёлое заболевание, как воспаление лёгких, очень часто плохо кончалось. Все были очень встревожены - и мама, и папа», - поделился Патриарх Кирилл.

В то время он с семьёй жил в коммунальной квартире, а над его кроваткой висел портрет отца Иоанна Кронштадтского, вспомнил он. «Мама сняла этот портрет, дала мне в руки и сказала: «Молись, он тебе поможет». Буквально через несколько дней я почувствовал себя хорошо, и мама сказала: «А теперь давай поедем на Карповку и поблагодарим отца Иоанна Кронштадтского». Хорошо помню, как я, закутанный в какие-то тёплые платки, поехал вместе с мамой на Карповку», - рассказал Святейший.

По признанию Предстоятеля РПЦ, в тот день они молились у стены, отделявшей верующих от гробницы святого, и будущий патриарх «своими словами благодарил отца Иоанна за исцеление».

«В относительной близости к месту, где собирались верующие, всегда стоял милиционер, так что на глазах этого милиционера мы и молились - у стены, которая отделяла нас от гробницы отца Иоанна Кронштадтского. Вот самый яркий эпизод в моей жизни, который ввёл меня лично в соприкосновение с отцом Иоанном», - завершил Патриарх.

Как сообщалось, в РПЦ вышла книга о современных чудесах святого праведного Иоанна Кронштадтского ««Своих не бросаю!» и другие рассказы».