В Киеве 29 июля состоится презентация книги об афонском подвижнике старце Иосифе Ватопедском



В Киеве 29 июля состоится презентация первого тома книги об афонском подвижнике старце Иосифе Ватопедском на украинском языке.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», в книге рассказывается о жизни старца Иосифа со дня рождения 1 июля 1921 года до возвращения его и его братии с Кипра на Афон в 1981 году.

«Старец Иосиф Ватопедский, один из первых учеников преподобного Иосифа Исихаста. Старец Иосиф продолжил аскетическую традицию исихазма, возрождение общежительной жизни в монастырях на Афоне, Греции и Кипре. Духовная сила его слова касалась тысяч человеческих сердец. Книга подчеркивает подвиги и аскетическую жизнь старца Иосифа, его общение с известными старцами и духовными фигурами Кипра, Греции, Афона, Иерусалима, она насыщена его словами наставления и рассказами», — говорится в сообщении фонда.

Автор книги — игумен Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем (Куцу).

Как отмечается, издание является совместным проектом Львовской епархии УПЦ, святой обители Ватопед и БФ «Православное наследство Украины на Святой Горе Афон».

В презентации примет участие известный проповедник митрополит Лимасольской Афанасий (Николау).

Начало мероприятия в 19:30 в конференц-холле INVERIA 360 по улице Владимирская, 49А.