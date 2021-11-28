Митрополит Онуфрий рассказал, что делать, чтобы Ангел Хранитель радовался

Нужно жить так, чтобы поступки были полны любви, смирения и милосердия.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля».

Как отметил Предстоятель, ангелы - это духи, которые Бог посылает на помощь людям. Каждый имеет Ангела-хранителя, который помогает человеку преодолевать трудности жизни.



Блаженнейший рассказал историю, произошедшую с группой альпинистов в горах.

«Альпинисты взбирались в горы, но одна девушка отстала от группы. Преодолевая опасное место, она не удержалась и падая, схватилась за куст, повиснув над пропастью, боясь даже пошевелиться. Она поняла, что смерть рядом, и вспомнила о Боге. Эта девушка была крещеной, но неверующей. Видя, что нет другого выхода, обратилась к Богу: «Господи, если Ты есть, помоги мне!». И вдруг видит возле себя красивого юношу, который улыбнулся и сказал: «Не бойся! Я всегда рядом с тобой». Он дал ей руку и вытащил. Когда она оправилась, начала расспрашивать, кто он такой. Юноша ответил на вопрос, но нечетко. Из его ответов она поняла, что вроде бы он небожитель. Она не придала этому значения и попросила помочь догнать группу. Когда они догнали альпинистов, девушка похвасталась своим друзьям, что юноша вытащил ее из пропасти, но как только она рассказала об этом, юноша исчез», – рассказал Блаженнейший и добавил, что так девушка поняла, что это был ее Ангел Хранитель.

Как заметил архипастырь, некоторые спрашивают, почему ангелы не оберегают человека от зла ​​и греха. По его словам, Господь наделил человека большим даром - даром свободы воли и силы воли. Ангелы так же не нарушают нашу свободу воли.

«Ангел Хранитель не заставляет человека уклоняться от зла, он просто всегда рядом молится за такого человека и дает ему добрые мысли. В голове человека разные мысли: есть мысли от Бога, есть те, которые диктуют люди, а есть те, которые рождены нами самими. Но среди них есть мысли, которые вкладывает в нас Ангел Хранитель, чтобы дать понять, что неправильно поступаем и что не должны делать зло», – подчеркнул Митрополит Онуфрий и призвал жить так, чтобы поступки были полны любви, смирения, милосердия.