Войти | Зарегистрироваться
18:49

воскресенье,
28 ноября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Ровенщине освятили новый храм УПЦ

28.11.2021 / 18:15
На Ровенщине освятили новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Строительство нового храма продолжалось семь лет, но из-за недостатка средств сначала построили малую церковь, а потом всей общиной возвели большую

На Ровенщине в Радивилове освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Введения Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой пресс-службу Ровенской епархии, чин освящения совершил епископ Ровенский и Острожский Пимен.

После освящения в новом храме была отслужена Божественная литургия.

Прихожане Свято-Введенской общины УПЦ начали строить храм на историческом месте в Радивилове в 2014 году, перед этим официально зарегистрировав общину в 2012 году.

Настоятель храма протоиерей Юрий Бондарь рассказал, что инициатива регистрации общины и строительства храма принадлежит исключительно верующим.

«Дело в том, что на этом месте 70 лет назад была старая церковь, но в годы войны немцы ее сожгли. По историческим сведениям на звоннице сидел советский солдат-наводчик, его убили, а храм сожгли», – рассказал священник.

Строительство нового храма продолжалось семь лет, но из-за недостатка средств сначала построили малую церковь, а потом всей общиной возвели большую.

«Здесь нет пожертвований какого-то одного мецената. Храм построили на деньги простых прихожан. Люди собирали пожертвования по соседним селам и таким образом построили храм», – добавил отец Юрий.

Епископ Пимен в своем слове отметил каждого, кто принимал участие в строительстве храма и поблагодарил за труды, пожелав возносить такие же искренние молитвы к Богу и в новом храме.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ровенская епархия, новый храм
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 ноября
27 ноября
26 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.