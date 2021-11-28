На Волыни построят новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ

На Волыни в селе Садов построят новый храм Украинской Православной Церкви в честь Казанской иконы Божией Матери, вместо захваченного сторонниками ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua, епископ Камень-Каширский Афанасий освятил крест, фундамент будущего храма и заложил в основание памятную капсулу.

В завершение владыка пожелал настоятелю общины и прихожанам помощи в дальнейших трудах.

Как сообщалось, активисты ПЦУ захватили храм УПЦ в Садове 2 февраля 2019 года. С тех пор семья настоятеля, протоиерея Владимира Мелеся, подвергается регулярным нападкам сторонников ПЦУ, которые принуждают его выселиться из церковного дома. В разное время от их действий пострадали 16-летний сын священнослужителя и малолетний внук. По факту очередных угроз возбуждено уголовное дело.