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На Волыни построят новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ

28.11.2021 / 18:45
На Волыни построят новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
Активисты ПЦУ захватили храм УПЦ в Садове 2 февраля 2019 года

На Волыни в селе Садов построят новый храм Украинской Православной Церкви в честь Казанской иконы Божией Матери, вместо захваченного сторонниками ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua, епископ Камень-Каширский Афанасий освятил крест, фундамент будущего храма и заложил в основание памятную капсулу.

В завершение владыка пожелал настоятелю общины и прихожанам помощи в дальнейших трудах.

Как сообщалось, активисты ПЦУ захватили храм УПЦ в Садове 2 февраля 2019 года. С тех пор семья настоятеля, протоиерея Владимира Мелеся, подвергается регулярным нападкам сторонников ПЦУ, которые принуждают его выселиться из церковного дома. В разное время от их действий пострадали 16-летний сын священнослужителя и малолетний внук. По факту очередных угроз возбуждено уголовное дело.

Источник: Inpress.ua
волынь, УПЦ, новый храм
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