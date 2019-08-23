Войти | Зарегистрироваться
15:20

пятница,
23 августа
Онлайн
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Жизнь
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Ровенщине верующие УПЦ организовали велопробег ко Дню Независимости Украины

23.08.2019 / 14:06
На Ровенщине верующие УПЦ организовали велопробег ко Дню Независимости Украины
Велопробег из Корца Источник: Центр информации УПЦ
За день велосипедисты преодолели 35 километров

На Ровенщине 21 и 22 августа состоялся православный велопробег из Корца в Городницкий Свято-Георгиевский мужской монастырь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ровенскую епархию, велопробег с молитвой за мир в Украине организован молодежным отделом Ровенской епархии ко дню памяти преподобного Феодора, князя Острожского, и Дню Независимости Украины.

Перед началом паломничества была совершена молитва в Корецком Свято-Троицком монастыре перед чудотворной иконой Божией Матери «Споручница грешных».

Участие в велопробеге приняли представители духовенства, дети, жители Корца и соседних населенных пунктов. За день велосипедисты преодолели 35 километров.

На следующий день после Литургии и благодарственного молебна в Свято-Георгиевском монастыре паломники отправились домой.

Источник: Inpress.ua
велопробег, УПЦ, ровенская епархия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.