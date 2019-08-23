ГБР вызывает на допрос Порошенко 3 сентября

Об этом сообщила пресс-секретарь Госбюро Анжелика Иванова.

"Могу лишь подтвердить, что Порошенко вызывается на допрос 3 сентября", - сказала она в четверг, 22 августа.

В то же время она отметила, что не имеет санкции на разглашение времени допроса, а также уголовного производства, в рамках которого планируется проведение следственных действий.

Как сообщалось, 12 августа после допроса пятого президента Украины Порошенко в ГБР как свидетеля в деле о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой" директор Госбюро Роман Труба сообщил, что следующий допрос Порошенко может проводиться с использованием полиграфа.

Печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос Порошенко в ГБР с применением полиграфа.

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