Богдан подал иск против журналистов

Согласно информации, наличествующей на государственном портале "Судебная власть Украины", Богдан подал гражданский иск 20 августа. В частности, истец хочет опровергнуть недостоверную информацию и защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию.

Ответчиками указаны трое журналистов - Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая, а также ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Информации о сути претензий главы Офиса президента к журналистам "Схем" и НОТУ нет, однако в марте текущего года в расследовании журналистов сообщалось, что Богдан 13 марта, вероятно, тайно встречался в Конституционном суде Украины с его председателем Станиславом Шевчуком, о чем свидетельствуют данные журнала посещений КС.

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