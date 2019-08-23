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Богдан подал иск против журналистов

23.08.2019 / 14:53
Глава ОП Андрей Богдан подал в Шевченковский районный суд г.Киева иск против журналистов программы "Схемы" и "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" о защите чести достоинства и деловой репутации.

Согласно информации, наличествующей на государственном портале "Судебная власть Украины", Богдан подал гражданский иск 20 августа. В частности, истец хочет опровергнуть недостоверную информацию и защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию.

Ответчиками указаны трое журналистов - Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая, а также ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Информации о сути претензий главы Офиса президента к журналистам "Схем" и НОТУ нет, однако в марте текущего года в расследовании журналистов сообщалось, что Богдан 13 марта, вероятно, тайно встречался в Конституционном суде Украины с его председателем Станиславом Шевчуком, о чем свидетельствуют данные журнала посещений КС.

Источник

иск, Богдан, Национальная общественная телерадиокомпания Украин
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