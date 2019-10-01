Верующие УПЦ отправились в велопробег от Киево-Печерской до Святогорской лавры с молитвой о мире

Из Киево-Печерской лавры в Святогорскую лавру 1 октября отправляются верующие Украинской Православной Церкви в велопробег.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, паломников благословил Митрополит Онуфрий.

Целью велопаломничества является призыв к межконфессиональному миру в Украине и популяризация здорового образа жизни.

Такие велопаломничества уже являются традиционными для киевской прихода в честь Феодора Освященного, который еще 4 года назад стала инициатором велопробега из Киева в Почаев. Координатором велопробега является настоятель этого столичного храма протоиерей Петр Семащук, который уверен, что во время велопаломничества у человека есть возможность не только испытать себя физически, но и прикоснуться к святыням и помолиться.

Уже по традиции, в велопробеге принимают участие и миряне, и священники. Во время своего пути в Святогорскую лавру паломники будут останавливаться в разных монастырях и храмах УПЦ, где смогут помолиться, причаститься и поклониться святыням.

Как сообщалось, в мае 20 велосипедистов преодолели 450 километров - от Киево-Печерской до Почаевской лавры. Целью велопаломничества в Почаев также был призыв к межконфессиональному миру в Украине. В октябре 2018 года православные велосипедисты совершили паломничество в Святогорскую лавру по маршруту Киев - Лубны - Полтава - Харьков - Изюм - Святогорск. За 6 дней они преодолели дистанцию в 720 км.