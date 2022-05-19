Епископ УПЦ рассказал, почему время испытаний лучшее для Церкви

Лучшее время для Церкви – это время тяжелейших испытаний и гонений, когда верить в Бога не только трудно, но и опасно.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Странно, что людям церковным все время надо напоминать о необходимости проповеди Евангелия. Ведь читая слова Христа о том, чтобы «идти и научить все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа» (Мф. 28, 19), нужно понимать, что призыв этот касается абсолютно всех, кто считает себя христианином, и не может сводить христианскую жизнь к ежевоскресному, в лучшем случае, посещению храма», - сказал епископ Виктор.

Владыка отметил, что христианин – это тот, кто живет во Христе и со Христом, а значит, не может не делиться этой жизнью с другими. «Однако, слишком часто создаем для себя некую иллюзию «удобного христианства», вся суть которого ограничивается выполнением определенного набора правил или внешним соблюдением специальных ритуалов. В этой версии «удобного христианства» говорить о Воскресении «внешним» необязательно. Достаточно поздравить своих словами «Христос Воскресе!» Точно также, необязательно пытаться объяснить миру, что именно сделал для него Воскресший Господь – достаточно постоять в храме с молитвенным видом», - пояснил он.

«Такое отношение к Благой Вести не может быть оправданным. «Вера – от слышания, а слышание – от слова Божия» (Рим. 10, 17), а значит – мир должен услышать слово Бога. Как? Через нас, христиан. На самом деле, мы живем во Христе тогда, когда есть опасность Его потерять, когда приходится все время бороться за Его присутствие – и в нас, и в нашей жизни. Легче, комфортнее, спокойнее отойти в сторонку и согласиться с тем, что «я не знаю Сего Человека» (Мк. 14, 71). И неимоверно трудно найти в себе силы, чтобы признаться – да, я с Ним. Вот в тот момент и начинается христианство», - продолжил иерарх УПЦ.

Епископ Виктор считает, что лучшее время для Церкви – это время тяжелейших испытаний и гонений, когда верить в Бога не только трудно, потому что верить трудно всегда, но и опасно.

«И нам Господь судил жить именно в такое время: с одной стороны, непростое, а с другой – радостное и благодатное. Время, когда о проповеди Евангелия напоминает сама жизнь, когда не проповедовать просто нельзя. Единственное, о чем думается сейчас, так это о том, чтобы остаться со Христом. Остаться до последнего издыхания, навсегда», - заключил владыка.