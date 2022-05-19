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На Ровенщине община УПЦ опровергла свой переход в ПЦУ

19.05.2022 / 12:50
На Ровенщине община УПЦ опровергла свой переход в ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
Настоятель храма протоиерей Петр Мельничук согласился на поочередные богослужения с ПЦУ в Свято-Успенском храме

На Ровенщине в селе Дорогобуж Свято-Успенская община единогласно проголосовала за то, чтобы остаться в лоне Украинской Православной Церкви.

Как сообщат Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, настоятель храма протоиерей Петр Мельничук согласился на поочередные богослужения с ПЦУ в Свято-Успенском храме.

«На богослужении было более 70 человек, все остались на собрании и проголосовали за то, чтобы остаться в лоне Украинской Православной Церкви», – рассказал настоятель храма.

При этом неделей ранее в сельском клубе Дорогобужа состоялось собрание села, на котором не было постоянных прихожан храма, а инициировал его местный активист ПЦУ Александр Ткачук.

«Александр со мной не общается, передает информацию через посредников, однако я как-то его спросил, зачем он это делает? А он ответил, что сейчас наше время. Кто бы что ни писал и не говорил, но в клубе моих прихожан не было, были захожане», – рассказал отец Петр.

Община ПЦУ, которая образовалась после собрания села, требует предоставить доступ к храму. Чтобы не провоцировать конфликт, отец Петр Мельничук согласился совершать поочередно службы в здании Свято-Успенской церкви.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, пцу, Ровенская епархия
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