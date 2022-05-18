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На Житомирщине митрополит УПЦ просит местные власти остановить преследования Церкви

18.05.2022 / 16:40
На Житомирщине митрополит УПЦ просит местные власти остановить преследования Церкви
Источник: Центр информации УПЦ
Святая Церковь выстояла против гонений язычников в первые века христианства, выстояла и в гонениях от униатов в Речи Посполитой, в СССР – от коммунистов, верим, выстоит с Божьей помощью и сейчас

Украинская Православная Церковь является истинной Христовой Церковью.

Как сообщате Центр информации УПЦ со ссылкой на ovruch.church.ua, об митрополит Овручский и Коростенский Виссарион сказал в своем обращении к властям Брусиловского района в связи с антиконституционными действиями против священников и прихожан УПЦ.

Митрополит сообщил, что некоторые депутаты Брусиловского района советуют священникам и прихожанам УПЦ переходить в ПЦУ.

«Эту церковь не признает Патриарх Иерусалимский Феофил и другие Предстоятели Церквей, наш православный народ, монахи Почаевской, Киевской, Святогорской лавр, не признаем ее Христовой Божией и мы», – заявил владыка.

Он напомнил, что истинная Христова Церковь – это УПЦ. «В ней служат и спасаются больше 100 архиереев, больше 12 000 священников, миллионы украинцев и людей других национальностей», – добавил архиерей.

«Земная жизнь очень коротка, и каждому нужно будет дать ответ не только за дела, но и за слова и даже мысли», – напомнил иерарх УПЦ тем, кто осуществляет гонения на УПЦ.

«Святая Церковь выстояла против гонений язычников в первые века христианства, выстояла и в гонениях от униатов в Речи Посполитой, в СССР – от коммунистов, верим, выстоит с Божьей помощью и сейчас. Надо только сохранить Ей верность и не променять небесное на временное земное. Выбор за вами: быть в Христовой Церкви или предать Ее и пойти в ПЦУ», – призвал владыка.

В конце обращения митрополит Виссарион напомнил об административной и финансовой независимости УПЦ от Московской Патриархии, процитировав Обращение Патриарха Алексия II от 29 декабря 1993 года к министру юстиции Украины Василию Онопенко: «Украинская Православная Церковь с октября 1990 года является канонически независимой и полностью самостоятельной в своем управлении. В этой связи мы заявляем, что Московская Патриархия не имеет никаких претензий на какое бы то ни было движимое или недвижимое церковное имущество».

Архиерей отметил, что на бумажной копии обращения, которую получили в Брусиловском райсовете, неизвестные лица написали слово «фейк» и в таком виде распространили фото в соцсетях.

Источник: Inpress.ua
упц, житомирская области
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