На Ровенщине и в Энергодаре священники УПЦ отпели погибших украинских воинов

На Ровенщине священники Украинской Православной Церкви отпели и похоронили украинского защитника Назара Илюка, который погиб на русско-украинской войне возле Первомайска.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, сначала с погибшим простились в Корце, где заупокойную литию отслужил священник УПЦ протоиерей Ярослав Воят, а затем – в его родном селе.

«С погибшим воином жители Корецкой общины прощались стоя на коленях и не сдерживая слез. Назар Илюк погиб еще 1 марта, но домой тело защитника смогли доставить только 7 марта», – говорится в сообщении.

Чин отпевания в Харалуге возглавил настоятель Иаковского храма отец Иоанн Федорчук. В этой церкви Назар некоторое время был пономарем.

«Мы всегда будем помнить раба Божия воина Назария, мы всегда будем за него молиться, потому что он отдал свою жизнь за нас с вами. Просим Бога, чтобы Он даровал мир нашей многострадальной Украине. Низкий поклон родителям, воспитавшим такого защитника. Для нас это очень большая потеря», – отметил отец Иоанн.

На Запорожчине в Энергодаре тысячи жителей пришли почтить защитников, отдавших жизни во время атаки Запорожской атомной станции.

Благочинный Энергодарского церковного округа УПЦ протоиерей Владимир Иваненко совершил заупокойное богослужение по погибшим.

«Недавняя атака на Запорожскую атомную электростанцию, чуть было не приведшая ко всеобщей трагедии, все же оставила жестокий след: защищая АЭС отдали свои жизни несколько человек. Жители Энергодара пришли проститься с погибшими. Отец Владимир совершил заупокойное богослужение по погибшим и вместе с жителями проводил усопших в последний путь. Вечная память!», – сообщается пресс-службе Запорожской епархии.