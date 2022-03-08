В Харькове и Херсоне священники УПЦ поддерживают и помогают местному населению

В Харькове и Херсоне, наиболее пострадавших от бомбардировок, духовенство Украинской Православной Церкви активно поддерживает местное население.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparchia.kharkov.ua, священники Харьковской епархии УПЦ посетили Харьковскую городскую клиническую больницу №2 имени профессора Александра Шалимова и клиническую больницу №13.

В медицинских учреждениях священники причастили больных и раненых Святых Христовых Таин.

В Херсонское епархиальное управление неравнодушными жителями города были доставлены лекарственные средства для передачи их в медицинские учреждения и всем нуждающихся.

«Медикаменты были посортированы, после чего, по благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна, клириками и прихожанами Свято-Духовського кафедрального собора, первая партия медикаментов была доставлена в хирургическое отделение ХОКБ.

На протяжении нескольких дней, партии лекарств вместе с продуктовой помощью передавались в Херсонский Центр защиты материнства и детства «Жизнь», после чего были розданы одиноким и многодетным матерям, в один из Херсонских детских домов семейного типа, эвакуированым жителям Антоновки, Киндийки и ХБК, некоторым Херсонским храмам, а также обращающимся за помощью жителям города», - сообщается на сайте Херсонской епархии.

Также были доставлены продукты в реанимационное отделение Детской областной клинической больницы, в помощь медперсоналу, который несколько суток при обстреле находится на дежурстве у больных детей.