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Епископ УПЦ рассказал, почему лицемерие является опасной болезнью души

08.03.2022 / 17:50
Епископ УПЦ рассказал, почему лицемерие является опасной болезнью души
Источник: Центр информации УПЦ
Если человек кого-то осуждает, значит он непременно стал на путь лицемерия

Лицемерие - синоним неискренности, желания казаться лучше, чем мы есть на самом деле.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, об этом сказал ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр (Стойчев).

«Лицемерие - это глубоко духовная болезнь, которая является признаком отсутствия нормальной духовной жизни. Лицемер всегда хочет казаться духовным человеком, чтобы на него обратили внимание», - пояснил владыка.

Епископ Сильвестр считает, что самая большая беда лицемера в том, что он сам верит в свой кажущийся подвиг. «Этот самообман в православной традиции принято называть - прелестью. Лицемер - это человек, который начал со лжи, но сам в нее и поверил», - добавил он.

«Лицемера всегда можно отличить по одной черте, которая известна еще из Священного Писания. Лицемер всегда осуждает. Господь наш Иисус Христос никогда не осуждал грешников, которые к нему приходили. Всегда говорил, что прощает им грехи. Лицемеры же, фарисеи, саддукеи и книжники всегда исходили из осуждения. И даже если смотреть из глубины веков вплоть до нашего времени — праведники никогда не осуждали. Праведники могут обличить, могут наставить, но никогда не осудить», - сказал ректор КДАиС.

Архиерей отметил, что если человек кого-то осуждает, значит он непременно стал на путь лицемерия. «Он может не признаваться себе в этом, искать аргументы, чтобы убедить себя в обратном, но это не так», - добавил он.

«Вторая черта, которая отличает лицемера, - это жажда похвалы. Настоящие подвижники, если их начинали хвалить, всегда смущались и уходили от этого. Даже приходилось менять место своего проживания из одного монастыря на другой, если он становился центром внимания и объектом похвалы. Признак истинного благочестия — кротость и уклонение от того, чтобы принять почитание. Признак лицемера всегда другой - осуждение и желание похвалы. Такой человек не далек от того, чтобы от почитания со стороны перейти к самовосхвалению», - сказал владыка.

Господь говорит Своим последователям: «Когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое» (Мф. 6, 17).

«Не нужно принимать вид постящегося, а стоит вести себя естественно. Посещение храма, пощение, должно проходить в условиях того, что воспринимаем это как естественный процесс. И даже если наше лицо побледнеет или похудеет за время Великого поста, то только потому, что это естественно для организма, а не потому, что стремились показать всем результат нашего подвига», - пояснил епископ.

У лицемерия много лиц и наше новое время дало новые его формы, отметил ректор КДАиС. «Оно показало лицемеров, которые, наоборот, пренебрегают постом. По их мнению, пост - это изжившая себя традиция и предрассудок. Насмешка над постом и демонстрация того, что человек не постится — это тоже форма лицемерия, потому что он хочет показаться умнее, благородней и нравственней, чем есть на самом деле», - сказал он.

В завершении епископ Сильвестр напомнил, что первое наставление, которое дано в Евангелии относительно праведного поста, - это не быть лицемером.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, епископ Сильвестр
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