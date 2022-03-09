Войти | Зарегистрироваться
11:51

среда,
09 марта
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний рассказал о пользе Великого поста для души

09.03.2022 / 11:40
Митрополит Антоний рассказал о пользе Великого поста для души
Источник: Центр информации УПЦ
Именно в состоянии смертельной угрозы отсеивается всё второстепенное наносное в нашей жизни, душа обнажается и обнаруживает свое истинное состояние

Великий пост нацелен на восстановление связи с Богом наших душ.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Именно в состоянии смертельной угрозы отсеивается всё второстепенное наносное в нашей жизни, душа обнажается и обнаруживает свое истинное состояние. Очень важно, чтобы состояние это было направлено на Бога. Ведь если в стрессовой ситуации вместо стремления к нашему Спасителю душа будет поглощена ненавистью, злобой, страхом и отчаянием, это значит, что она еще более слепа, чем в дни комфорта и благополучия», - сказал митрополит Антоний.

Архиерей отметил, что даже в этом состоянии есть надежда вернуться к Господу. «Нужно лишь вспомнить о том, что без Его воли с нами не может произойти ничего», - добавил он.

«Откройте Псалтирь. В этой книге собраны все молитвенные воздыхания страждущей души, особенно находящейся в опасности. Чистыми святыми словами сможем настроить душу на правильный лад, наладить разорванный контакт с Господом», - продолжил управдлеами УПЦ.

А ведь именно на это – на восстановление связи с Богом наших душ – и нацелен Великий пост, считает владыка.

«Сейчас время, когда уходит всё лишнее. Время, которое срывает маски. Время, которое являет деяния, а не слова. Время, которое дает возможность максимально проявить нашу любовь к Богу и ближним. Воспользуемся же им!», - подытожил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Антоний, Великий пост
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 марта
8 марта
7 марта
6 марта
5 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.