Митрополит Антоний рассказал о пользе Великого поста для души

Великий пост нацелен на восстановление связи с Богом наших душ.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Именно в состоянии смертельной угрозы отсеивается всё второстепенное наносное в нашей жизни, душа обнажается и обнаруживает свое истинное состояние. Очень важно, чтобы состояние это было направлено на Бога. Ведь если в стрессовой ситуации вместо стремления к нашему Спасителю душа будет поглощена ненавистью, злобой, страхом и отчаянием, это значит, что она еще более слепа, чем в дни комфорта и благополучия», - сказал митрополит Антоний.

Архиерей отметил, что даже в этом состоянии есть надежда вернуться к Господу. «Нужно лишь вспомнить о том, что без Его воли с нами не может произойти ничего», - добавил он.

«Откройте Псалтирь. В этой книге собраны все молитвенные воздыхания страждущей души, особенно находящейся в опасности. Чистыми святыми словами сможем настроить душу на правильный лад, наладить разорванный контакт с Господом», - продолжил управдлеами УПЦ.

А ведь именно на это – на восстановление связи с Богом наших душ – и нацелен Великий пост, считает владыка.

«Сейчас время, когда уходит всё лишнее. Время, которое срывает маски. Время, которое являет деяния, а не слова. Время, которое дает возможность максимально проявить нашу любовь к Богу и ближним. Воспользуемся же им!», - подытожил митрополит Антоний.