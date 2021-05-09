Епископ УПЦ рассказ, как может повлиять молитва на загробную жизнь умершего

За гробом нет покаяния, но это не означает, что для умерших не существует Божьего милосердия.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, об этом сказал ректор Киевских духовных школ епископ Сильвестр (Стойчев)

«За гробом невозможно покаяние, потому, что «покаяние есть завет с Богом об исправлении жизни», но жизни уже нет и исправление невозможно. Тогда зачем молиться? Все дело в том, что за этим вопросом «зачем?» таится какое-то практическое отношение ко всему, что мы делаем. Я делаю это затем, потому что будет такой-то результат. И ко всем вещам нам свойственно относиться с точки зрения предполагаемого результата. Если его нет или он не очевиден, то мы прекращаем работу. Но все дело в том, что этот практический принцип не всегда правильный. Да, Церковь говорит, что покаяние за гробом невозможно, и Она же молится об усопших», - объяснил епископ Сильвестр.

Владыка отметил, что молиться не только правильно для Церкви и для всех ее членов, молитва является естественным деланием Церкви. «Церковь молится и о живых, и об усопших. Церковь молится о живых и мертвых потому, что это проявление Ее любви. Кого мы поминаем в своих молитвах? Наших родных и близких. По какой причине? Потому что мы их любим», - сказал он.

«Ведь очевидно, что многие наши родные и близкие являются невоцерковленными, большинство из них вообще настроены отрицательно. Но мы молимся. Молимся годами, молимся десятилетиями. А они все не воцерковляются, все живут по стихиям мира… но мы продолжаем молиться. Продолжаем, даже несмотря на то что результата нет, что, возможно, и не будет, но мы молимся потому, что продолжаем любить наших родных и близких.

И в один момент наших близких не станет. Они умрут. Что поменяется в нашем отношении к ним? Ничего! Разве наша любовь к ним перестанет существовать после их смерти? Никак! И если мы молились о них при жизни, то почему должны перестать молиться о них после смерти? Ведь когда они были живы, наши молитвы считались проявлением нашей любви к ним, однако и после смерти любовь осталась, никуда не исчезла, и мы продолжаем молиться о наших близких, которые уже не с нами», - продолжил ректор КДАиС.

Владыка напомнил, что мы исповедуем воскресение мертвых, то есть сейчас души и праведников, и грешников находятся в определенном состоянии предвкушения блаженства или мучений.

«Человек получит полную меру только в теле. Мы все воскреснем. Потому что быть человеком – это обладать и душой, и телом. Мы созданы сразу как соединения души и тела. Не было времени, чтобы душа предсуществовала нашему телу, и не было времени, чтобы тело предсуществовало нашей душе. Человек изначально, сразу, с первых секунд зачатия – из души и плоти. И в это естественное свое состояние мы все вернемся в воскресении. И тогда наступит «суд Христов», когда «соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов» (Мф. 25:32)», - подчеркнул епископ Сильвестр.

По его словами, за гробом нет покаяния, но это не означает, что для умерших не существует Божьего милосердия.

«Вспомним разбойника, исповедавшего Христа перед смертью. Разве он мог исправить свое житие? Разве у него была возможность начать жизнь заново? Очевидно, что нет. Но только признание себя грешником и вера во Христа были достаточными, чтобы умирающий на кресте Бог дал ему прощение», - сказал он.

В завершении .

«Мы верим, мы знаем, что наш Бог есть любовь, и ради спасения душ умерших Он уже сходил в ад. Мы надеемся, что в день судный Бог помилует тех, о ком Церковь молилась. И потому Церковь совершает дело любви – молится о своих усопших в надежде, что в день Всеобщего Воскресения Господь Иисус Христос совершит суд, суд милостивый. Церкви остается только молиться. И она молится о своих усопших», - подытожил епископ Сильвестр.