Митрополит УПЦ рассказал, как жить и поступать по замыслу Божьему

Если человек хочет жить и поступать в соответствии с замыслом Божьим, ему следует правильно пользоваться даром не только слова, но и разума.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) сказал в своей проповеди.

«Чудесные исцеления совершались не только во времена апостолов, они совершаются и в наше время. Только увидеть их может далеко не каждый. Господь подаёт помощь чудесным образом только в тех случаях, когда естественные возможности исчерпаны и только тем, кто в Него верит. Господь понимал, что для человека, который духовно слеп и глух от рождения, Его слова будет мало для веры, нужны чудеса. Вот для этого и ходили апостолы из города в город, из села в село, совершая чудесные исцеления именем Христа», - сказал митрополит Лука.

По его словами, если наш мир не замечает чудес, совершаемый Господом, то в этом только он виноват.

«Он по-прежнему духовно и глух и слеп, и не слышит слова Божьего, но при этом продолжает требовать чудес. Мол, если мне сейчас удастся разбогатеть, получу, от этой сделки кругленькую сумму, так сразу же поверю, что Бог есть. Или, справлюсь с этой болезнью, – поверю», - продолжил архиерей.

Владыка убежден, что беда современного человека в том, что он не хочет слышать слово Божье.

«Для него гораздо важнее то, что он говорит. Вот потому и появляются в нашем языке что ни день новые слова, которые даже смысла не имеют. А ведь с помощью слов мы не только общаемся, мы строим отношения. От тех слов, какие мы употребляем, зависит наша жизнь. Они или приближают нас к Богу, или наоборот, – удаляют. Слово становится для человека инструментом поиска единомышленников и тех, кто разделяет его взгляды. Грех поразил не только физическую человека, но и его духовную природу. Слова, которые употребляет современный человек, отравлены греховным ядом. Вот потому плохим проще организоваться, чем хорошим. А ведь по замыслу Божьему должно быть совсем не так. Слово Божье, лежащее, по словам Иоанна Богослова, «в начале» всего сущего, явилось инструментом творения и нашло отражение в человеке. Человек, будучи созданным по образу Божьему, нарекает имена всем птицам небесным и зверям полевым. И в этот момент его деяния совершенны, поскольку он еще не совершил греха», - объяснил архиерей.

Также митрополит Лука напомнил, что если человек хочет жить и поступать в соответствии с замыслом Божьим, ему следует правильно пользоваться даром не только слова, но и разума. «А для этого нужно вернуть себе духовное зрение и слух. И в этом ему могут помочь эти светлые пасхальные дни. Продолжая приветствовать друг друга словами «Христос Воскрес», мы духовно исцеляемся. Именно чуда духовного, а не физического исцеления, должен желать современный человек. Потому что именно этого ждёт от нас Господь», - подчеркнул он.

По словам владыки, духовно исцеляться, – значит жить и обновляться по слову Божьему.

«Только ступив на этот путь, пережив духовное рождение в таинстве Крещения и в таинстве Миропомазания, человек рождается для жизни вечной. «Ничто не приходит к Отцу Небесному, как только через Меня, – говорит нам Христос. Нет у человечества иного спасительного пути. И чем скорее наш мир поймет это, чем скорее он перестанет подстраивать под себя слово Божье, тем будет лучше. Тем скорее наступят мир и радость, которые не отнимутся никогда. Отсутствие же мира в сердце всегда приносит только несчастье», - подчеркнул владыка.

В заключение Запорожский митрополит пожелал учиться постигать не только смысл звучащих вокруг нас слов, но и их духовную природу.

«Особенно это касается патриотической риторики новоявленных «златоустов. Если их слова продиктованы духом злобы и ненависти, то разве они приведут к миру? Разве такой путь будет спасительным? В наших храмах по-прежнему звучат слова пасхальной радости, а в сегодняшнем фрагменте Священного Писания, мы слышим слова осуждения. Но это скорее слова предупреждения. И звучат они для того, чтобы мы могли уметь отличать зерна от плевел. Для того, чтобы оставаясь верными Христу, мы могли постоянно чувствовать Его всей глубиной своих сердец и наполнятся Божественной благодатью, которая пребывает и обильно изливается в наших храмах», подытожил митрополит Лука.