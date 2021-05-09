https://fraza.com/news/300684-mitropolit-onufrij-rasskazal-o-delfine-kotoryj-uchil-ljudej-vypolnjat-dolg-pered-bogom

Вера ума рождается от услышанного, увиденного, прочитанного; а вера сердца рождается от исполнения заповедей Божиих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в своей проповеди в день Антипасхи.

Его Блаженство объяснил смысл слов Спасителя, сказанные сомневающемуся Фоме: «Блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 29).

«Эти слова Спасителя не всем понятны. Ведь Фома, как все апостолы, был учеником Спасителя и слышал Его слова, и видел Его славные дела. Между тем, как люди, которые уверовали в Спасителя, не видя Его, более блаженны, нежели Фома, который видел Господа», – отметил Архипастырь и провел для лучшего понимания такую ​​аналогию: «Дело в том, что когда человек учится чему-то, например, ученик приобретает знания в школе, то тот, кто слышит и видит учителя, легче усваивает знания, чем тот, который не видит его, а только слышит».

Как продолжил Блаженнейший владыка, следует различать веру ума и веру сердца: «вера ума рождается от услышанного, увиденного, прочитанного; а вера сердца рождается от исполнения заповедей Божиих».

Веру ума, по словам Его Блаженства, апостолы получили легче, чем другие люди, которые «слышали слово Христа, но не видели Его своими телесными глазами». «Поэтому Спаситель назвал тех, кто «не видели и уверовали» более блаженными, чем те, которые видели и уверовали», – подчеркнул он.

По убеждению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, вера сердца приобретается не всеми одинаково. Но надо прилагать усилия и заставлять себя жить по заповедям.

«И апостолы с собой боролись, заставляли себя слушать Христа и исполнять заповеди. Может, они и не нравились апостолам, но они заставляли себя жить по ним – и стали святыми. А апостол Иуда не слушался Христа, не исполнял заповеди и стал предателем. Ведь чтобы быть верным Христу, надо слушать и исполнять заповеди», – подчеркнул владыка.

В то же время Предстоятель УПЦ акцентировал внимание на том, что сегодня каждый из нас имеет возможность слышать слово Божие в храме, читать ежедневно Евангелие и учиться по этой Святой Книге, как «правильно выстраивать свою земную жизнь, чтобы конец ее был началом вечной жизни на небе в Царстве Небесном».

«Пусть Господь молитвами святого Фомы укрепляет в нас веру сердца, чтобы мы жили по священным законам, по тем заповедям, которые дал миру Спаситель и которые ведут человека к благословению на земле и спасению на небе», – пожелал напоследок Архипастырь.